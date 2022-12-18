Любовь Толкалина раскрыла секрет, как потратила свой первый гонорар

Свои первые деньги как актриса она заработала еще девочкой, снимаясь в рекламе.

Актриса Любовь Толкалина родом из рязанской деревни с необычным названием Савватьма, где ее родители живут и сейчас.

Еще девочкой она решила заняться спортом, и ей выдалась уникальная возможность попасть не просто в секцию плавания, а в настоящий детский театр на воде.

В студию периодически заглядывали режиссеры, которые искали героинь для своих съемок.

Однажды повезло и юной Любе. Ее выбрали на роль в рекламном ролике, за которую она получила свой первый в жизни гонорар.

Девочка очень продуманно распорядилась заработанными деньгами. Она купила себе теплую курточку и ботинки, а родителям приготовила необычный подарок.

Это были сложные 90-е годы, когда мало что можно было достать даже из еды. Тем ценнее был найденный ею где-то огромный камчатский краб.

Вспоминая этот эпизод, Любовь Толкалина признается, что ей очень хотелось подарить родителям настоящее чудо.