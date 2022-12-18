Команда Аргентины одержала волевую победу над Францией и стала чемпионом мира

Команда Аргентины одержала волевую победу над сборной Франции и стала чемпионом мира.

Сборная команда Аргентины одержала победу в принципиальном матче против команды Франции. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти.

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года. В финальном матче он реализовал хетрик.

Лионель Месси провел свой заключительный матч в составе сборной Аргентины и добавил в коллекцию своих титулов звание чемпиона мира.