Дима Билан осознал плюсы трезвого образа жизни

Певец решил полностью отказаться от алкоголя после пары неприятных инцидентов.

Не секрет, что многие артисты снимают стресс и напряжение горячительными напитками.

Дима Билан не являлся исключением.

В прошлом году он вышел нетрезвым на сцену во время своего концерта в Самаре и сорвал его, после чего ему пришлось извиниться перед публикой и позже бесплатно повторить выступление.

Такая же неприятность повторилась с певцом на концерте в Казахстане.

После этого он принял жесткое решение полностью отказаться от алкоголя.

Артист признается, что стал лучше выглядеть и чувствовать себя после полного отказа от горячительных напитков.

Между многочисленными новогодними выступлениями и в собственный день рождения 24 декабря Билан, по его собственному признанию, не возьмет в рот ни грамма спиртного.