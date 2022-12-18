Генштаб Беларуси объяснил выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

В Генштабе Беларуси объяснили причину выдачи мобилизационных предписаний военнообязанным, опровергнув слухи о подготовке к военным действиям.

18 декабря начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Шальпук в эфире телеканала «СТС» сообщил, что выдаваемое военнообязанным мобилизационное предписание «является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учётной специальностью, которую имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части».

Шальпук отметил, что данное предписание, которое никак не ограничивает военнообязанных, получают не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии со своей военно-учётной специальностью.