МО Беларуси объяснило выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

В белорусской Минобороны назвали причину выдачи мобилизационных предписаний гражданам, данные которых сверяются в военкоматах.

Официальный представитель Генштаба вооружённых сил Беларуси Александр Шальпук дал интервью местному телеканалу СТВ, где сообщил, что слухи о массовой выдачи мобилизационных предписаний жителям страны во время их явки в военкомат для сверки данных не соответствуют действительности.

Шальпук утверждает, что причиной появления подобных публикаций в СМИ является факт проведения проверки данных военнообязанных в сжатые сроки, однако мобилизационные предписания выдавали белорусам и ранее.