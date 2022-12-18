Тамара Гвердцители постоянно плачет и не может прийти в себя

Недавно певица потеряла маму, с которой они были очень близки. Теперь она не может выйти из депрессии.

Всего полтора месяца назад мама певицы покинула этот мир. Тамара очень тяжело перенесла утрату и после похорон на почве переживаний попала в больницу.

Но даже после выписки она не смогла полностью прийти в чувство.

Сейчас Тамара Гвердцители все еще остается на родине, в Грузии. По словам ее продюсера, Сергея Пудовкина, певица по-прежнему чувствует себя очень плохо и постоянно плачет.

О концертах и выступлениях в таком состоянии не может быть и речи.

Сын Гвердцители находится в Лондоне, поэтому может поддержать маму только на расстоянии.

Поклонники поющей на 7 языках звезды из разных стран мира передают ей слова сочувствия и пожелание держаться.