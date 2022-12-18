Путин: большие перемены в России и мире приведут к лучшему

Владимир Путин выразил уверенность в том, что перемены сделают Россию и всё мировое сообщество лучше.

Пресс-служба московского Кремля обнародовала фрагмент недавнего выступления Владимира Путина, в ходе которого российский президент заверил, что происходящие в мире и России большие перемены сделают приведут к лучшим условиям существования. По мнению Путина, выбранный Москвой вектор действий способствует тому, что мироустройство становится более справедливым.

При этом Владимир Путин утверждает, что при новом мировом порядке в обществах всех стран будет царить равенство и любовь к своей истории.