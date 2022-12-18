Путин: большие перемены в России и мире приведут к лучшему
2022-12-18 21:57
Владимир Путин выразил уверенность в том, что перемены сделают Россию и всё мировое сообщество лучше.
Пресс-служба московского Кремля обнародовала фрагмент недавнего выступления Владимира Путина, в ходе которого российский президент заверил, что происходящие в мире и России большие перемены сделают приведут к лучшим условиям существования. По мнению Путина, выбранный Москвой вектор действий способствует тому, что мироустройство становится более справедливым.
При этом Владимир Путин утверждает, что при новом мировом порядке в обществах всех стран будет царить равенство и любовь к своей истории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей