64-летняя Шэрон Стоун стала мамой в четвертый раз

У актрисы в семье растет три мальчишки, а теперь появился еще один. Им стал лучший друг старшего сына.

Голливудская звезда в свое время на смогла родить собственных детей из-за серьезных проблем со здоровьем.

Поэтому она решила стать приемной мамой.

В 2000 году она впервые усыновила мальчишку по имени Роан. Но на одном ребенке Шэрон не остановилась и усыновила еще двоих мальчуганов: Лэйрда в 2005 и Куинна в 2006 году.

А совсем недавно в ее семье появилось пополнение: четвертым приемным ребенком актрисы стал лучший друг ее старшего сына.

Отец мальчика недавно умер, и он остался сиротой. Теперь его жизнь круто изменится в семье знаменитой голливудской актрисы.