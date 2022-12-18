Девушки перестали бриться и показывают в сети заросшие части тела

Волосатые женские ноги и подмышки: как относится общество к подобной внешности

Три сотрудницы и один сотрудник портала Buzzfeed провели эксперимент. Они решили не пользоваться бритвой и другими способами устранения волос на теле в течение месяца и пообещали вести подробный отчет.

С первых дней девушки отметили, что бороде или волосатым ногам у мужчин никто не удивляется, а вот им приходится ловить на себе осуждающие взгляды прохожих.

«Когда мужчины не бреются, то это расценивается больше как выбор в аспекте моды. Если женщины не бреются, тогда это расценивается как выбор в аспекте политики», — убеждена одна из участниц эксперимента.

Пользователи, следившие за экспериментом, отметили, что волосатые части тела у женщин — это предрассудок, который требуется искоренить, но признались, что небритые ноги и подмышки смотрятся скорее непривлекательно, чем вызывают одобрение или сексуальное влечение.

Фотограф из Лондона Бен Хоппер устроил фотосессию, где снимал моделей исключительно с волосатыми подмышками. Название серии снимков он дал «Естественная красота».

Так он хотел обратить внимание на проблему двойных стандартов.

Волосы на женском теле — это нормально, естественно, так как заложено природой, но порицается и осуждается в современном мире.

Хоппер убежден, что дело исключительно в индустрии красоты, которой нужно продавать товары для удаления волос.