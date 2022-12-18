Один человек погиб при обстреле корпуса №6 больницы Калинина в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела корпуса №6 больницы Калинина в Донецке со стороны ВСУ скончался один человек.

18 декабря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что тяжелораненый при обстреле корпуса №6 больницы Калинина в Донецке скончался.

Пушилин выразил искренние соболезнования семье погибшего от черепно-мозговой и торакальной травмы пациенту больницы Калинина, полученных в результате «прилёта» со стороны Украины.