Дочь солиста «На-На» Политова госпитализирована в тяжёлом состоянии

Алена Политова, являющаяся дочерью вокалиста музыкальной группы "На-На", была экстренно доставлена в больницу.

18 декабря журналисты интернет-газеты "Известия" сообщили, что 22-ухлетняя Алена Политова, которая приходится дочкой солисту российского музыкального коллектива "На-На" Владимира Политова, была срочно доставлена в больницу, находясь в тяжёлом состоянии. Известно, что Алена госпитализирована в одной из московских больниц на Пятницкой улице.

По данным СМИ, Алена Политова попала в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких из-за симптомов, характерных для отравления.