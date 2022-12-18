Advance: Россия сможет изучить ЗРК Patriot после их поставки Киеву из США
2022-12-18 22:38
Журнал Advance сообщил о последствиях возможной поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским войскам.
Колумнист издания Advance Антун Роша выразил уверенность, что Вашингтон не спешит с поставками собственных ЗРК Patriot Киеву, поскольку знает о вероятных негативных последствиях подобной акции, которые заключаются в том, что российские войска смогут захватить американские зенитно-ракетные установки в ходе спецоперации.
По мнению Роша, в случае заполучения ЗРК Patriot аналитики из России смогут детально изучить данные системы, узнав, как легче всего обойти противовоздушной оборону США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей