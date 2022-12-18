Скибицкий: Путин трижды переносил начало спецоперации в Украине

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий утверждает, что Владимир Путин неоднократно откладывал решение о начале спецоперации.

18 декабря заместитель начальника главы Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Владимир Путин якобы три раза откладывал решение о начале специальной военной операции. По данным Скибицкого, в последний раз Путин отодвинул сроки начала СВО в феврале 2022 года.

Также Вадим Скибицкий утверждает, что российские войска, отправленные в Украину, имели запасы топлива и продуктов лишь на трое суток боёв.

Характерно, что Владимир Путин неоднократно опровергал эту теорию, отмечая, что спецоперация является длительным процессом из-за масштабности поставленных Москвой целей.