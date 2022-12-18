Bloomberg: Европа потеряла 1 триллион долларов из-за отказа от российского газа
2022-12-18 22:47
Европейские страны потеряли 1 триллион долларов из-за отказа от российского газа, вызвавшего рост цен на энергоносители.
18 декабря американское информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные расчёты сообщило о том, что отказ европейских стран от импорта «голубого топлива» из России обошёлся им в 1 триллион долларов.
Обозреватели Bloomberg уточнили, что данная сумма получается в связи с возросшей ценой на электричество для компаний и потребителей в Европе, которая свидетельствует о начале масштабного энергетического кризиса во всём регионе.
Опубликовано: Диана Мудреченко