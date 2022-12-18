Директор Сергея Зверева подверглась нападению на съемках новогодней программы

Это произошло неожиданно: зачинщик хулиганства набросился на женщину и начал ее толкать.

Светлана, директор звездного стилиста, подверглась нападению незнакомого мужчины во время съемок новогоднего огонька на канале MusicBox.

Это произошло совсем неожиданно. Зверев утверждает, что считает нападение провокацией.

Нападавший был в неадекватном состоянии. Сначала он стал хватать Светлану за руки и куда-то тащить ее, а потом начал толкать.

После того, как женщина вырвалась, неизвестный даже не счел необходимым принести ей свои извинения.

Сергей Зверев считает, что этот человек, скорее всего, был сильно пьян.