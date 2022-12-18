Global Times: США преследуют три ключевые цели в конфликте на Украине

Агентство Global Times утверждает, что американское правительство имеет три главнейшие цели в ходе украинского конфликта с Россией.

Китайская газета Global Times опубликовала статью, автор которой утверждает, что после начала спецоперации в Украине правительство Соединённых Штатов поставило перед собой три цели, первой из которых является ослабление России как государства и подрыв доверия к правительству Владимира Путина.

По данным аналитиков из GT, второй целью является укрепление популярности власти Зеленского в Киева, в то время как третья цель предполагает подчинение стран Европейского союза Вашингтону.