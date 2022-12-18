Депутат от «Единой России» Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково

Российские СМИ сообщили о задержании депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирога в аэропорту Пулково.

18 декабря российская газета «Известия», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщила о задержании депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» и бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрия Пирога в санкт-петербургском аэропорту Пулково.

Источник «Известий» утверждает, что в настоящее время с Пирогом работают сотрудники полиции. Возможные причины задержания депутата на данный момент неизвестны.