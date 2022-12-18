Месси заявил, что продолжит играть за национальную сборную Аргентины

Капитан национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что продолжит играть за команду своей страны.

18 декабря 35-летний аргентинский футболист Лионель Месси после победы в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре рассказал итальянскому телеканалу Sky Sport Italia о том, что не планирует завершать спортивную карьеру.

Признанный лучшим футболистом ЧМ-2022 Месси с уверенностью заявил Sky Sport Italia, что намерен продолжать выступать за национальную сборную Аргентины «в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке».