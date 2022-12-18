До него Надежда Константиновна жила гражданским браком с человеком, имя которого было запрещено в СССР.

Гражданский брак Надежды Крупской и Бориса Германа засвидетельствован записью в Британской энциклопедии и упоминанием бывшего агента НКВД Хенкина в книге "Русские пришли".

Герман был известен в революционных кругах и входил в организацию эсеров-максималистов, которые отличались особо жестокими террактами в борьбе с идеологическими врагами.

Он был старше Крупской на 9 лет, и они некоторое время жили вместе.

Герман не принял идей Октябрьской революции. В 1918 году он участвовал в эсеровском восстании, а позже эмигрировал в Аргентину, где тоже занимался революционной деятельностью и пытался создать рабочие организации.

Известны его нелицеприятные отзывы о Владимире Ленине. Герман приятельствовал с Фанни Каплан, совершившей неудачное покушение на вождя революции, и очень приветствовал ее поступок.

Существует предположение, что эта неприязнь была вызвана не только идеологическими разногласиями, но и личными мотивами.

В Аргентине Борис Герман продолжил заниматься тем же, что и на родине: вместе со своими сторонниками грабил якобы награбленное у народа.

За это он получил 25-летний тюремный срок, но умер спустя четыре года, в 1928 году, в аргентинской тюрьме.

Все книги и публикации блестящего журналиста Бориса Германа, все упоминания о нем были тщательно уничтожены в Советской России.