Первым мужем Крупской был вовсе не Владимир Ленин
До него Надежда Константиновна жила гражданским браком с человеком, имя которого было запрещено в СССР.
Гражданский брак Надежды Крупской и Бориса Германа засвидетельствован записью в Британской энциклопедии и упоминанием бывшего агента НКВД Хенкина в книге "Русские пришли".
Герман был известен в революционных кругах и входил в организацию эсеров-максималистов, которые отличались особо жестокими террактами в борьбе с идеологическими врагами.
Он был старше Крупской на 9 лет, и они некоторое время жили вместе.
Герман не принял идей Октябрьской революции. В 1918 году он участвовал в эсеровском восстании, а позже эмигрировал в Аргентину, где тоже занимался революционной деятельностью и пытался создать рабочие организации.
Известны его нелицеприятные отзывы о Владимире Ленине. Герман приятельствовал с Фанни Каплан, совершившей неудачное покушение на вождя революции, и очень приветствовал ее поступок.
Существует предположение, что эта неприязнь была вызвана не только идеологическими разногласиями, но и личными мотивами.
В Аргентине Борис Герман продолжил заниматься тем же, что и на родине: вместе со своими сторонниками грабил якобы награбленное у народа.
За это он получил 25-летний тюремный срок, но умер спустя четыре года, в 1928 году, в аргентинской тюрьме.
Все книги и публикации блестящего журналиста Бориса Германа, все упоминания о нем были тщательно уничтожены в Советской России.
Опубликовано: Наталья Павлова