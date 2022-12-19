Эрдоган: дальность полёта турецкой ракеты «Тайфун» составит тысячу километров

Президент Турции Тайип Эрдоган раскрыл некоторые характеристики новой разрабатываемой в Анкаре ракеты.

19 декабря турецкий президент Тайип Эрдоган опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что накануне испытанная турецкая ракета "Тайфун" смогла достигнуть дальности полёта в 560 километров. По словам Эрдогана, он провёл встречу с руководством производившей ракету компанией, которые сообщили, что в будущем снаряд сможет преодолевать тысячу километров и более.

Примечательно, что Министерство обороны Турции начало испытание собственных баллистических ракет ещё в 2018 году, однако на тот момент речь шла о снарядах малой и средней дальности полёта.