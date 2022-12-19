Путин посетит Беларусь 19 декабря для встречи с Лукашенко впервые с 2019 года

19 декабря Владимир Путин приедет в Минск, где проведёт переговоры с Александром Лукашенко.

В понедельник Владимир Путин прилетит в Республику Беларусь, где встретится с Александром Лукашенко в Минске, обсудив российско-белорусскую интеграцию в рамках программ Союзного Государства. Известно, что вместе с Путиным в Беларусь прибудет министр обороны России Сергей Шойгу, который встретится со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Примечательно, что данный визит Владимира Путина в Беларусь является первым за три года: в последний раз российский президент бывал в РБ в июне 2019 года.