Председатель Совбеза РБ Александр Вольфович утверждает, что белорусские войска находятся в состоянии боевой готовности постоянно.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович утверждает, что национальная армия РБ вынуждена находится в состоянии перманентной боеготовности, поскольку в водах неподалёку от белорусского государства была замечена большая концентрация кораблей и крылатых ракет Североатлантического альянса.

Вольфович подчёркивает, что деятельность белорусских военных носит сугубо оборонительный характер и не предполагает наступательных операций на другие государства.