Член сборной Аргентины Месси стал лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре

Представитель аргентинской футбольной команды Лионель Месси получил звание лучшего игрока Чемпионата мира.

19 декабря в катарской Дохе завершился матч между сборными Аргентины и Франции в рамках финала Чемпионата мира по футболу, по итогам которого аргентинская команда победила французов со счётом 4:2 благодаря серии пенальти.

После завершения Чемпионата аргентинец Лионель Месси был признан лучшим его участником, также удостоившись звания "Золотой мяч". В то же время французский игрок Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Чемпионата мира по футболу в Катаре, забив четыре гола за мундиаль и оформив хет-трик в финале.