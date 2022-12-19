На разных людях одни и те же духи раскрываются по-разному

Это связано с особенностями компонентов, входящих в состав ароматической композиции. Но больше - с кожей человека.

Парфюмеры объясняют это существованием так называемой "горячей" и "холодной" кожи.

С "холодной" кожи ароматы испаряются медленнее, чем с "горячей". На ней они держатся дольше, но звучат гораздо сдержаннее, не так ярко.

Если у человека "горячая" кожа, то аромат испаряется с нее гораздо быстрее, раскрывается намного ярче, но и улетучивается значительно быстрее.

Чтобы запах держался подольше, его рекомендуют наносить не только непосредственно на кожу, но также на одежду и волосы - отсюда он испаряется значительно медленнее.