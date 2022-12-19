Полиция задержала депутата Госдумы Пирога в аэропорту Пулково
2022-12-19 01:15
Российские правоохранители произвели задержание депутата Дмитрия Пирога на территории Санкт-Петербурга.
Новостное агентство "Известия" уведомляет, что представитель партии "Единая Россия" и бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Дмитрий Пирог был задержан сотрудниками МВД России в аэропорту Пулково на территории Санкт-Петербурга, где с политиком провели разъяснительную беседу.
По данным "Известий", Пирог смотрел финал Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины, громко ругаясь матом во время комментирования матча. Примечательно, что чемпионом в итоге противостояния стала аргентинская команда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей