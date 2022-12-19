Хруст в коленях не обязательно связан с неправильной работой сустава

Это явление чаще всего связано с давлением воздуха и азота и движением пузырьков газа.

Человеческое колено находится в своеобразном мешочке (синовиальной оболочке), наполненном жидкостью с растворенными в ней кислородом, азотом и углекислым газом, которые при смешивании образуют пузырьки.

Во время резкого движения коленом давление в середине сустава, создаваемое пузырьками газа, изменяется.

Вслед за этим раздается характерный хлопающий звук, который мы воспринимаем как хруст.

Это явление называют кавитацией. Оно проходит само по себе, часто после нескольких сгибаний-разгибаний колена.