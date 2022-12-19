Белорусские иудеи начали отмечать один из главнейших религиозных праздников - Хануку

Празднование началось с вечера 18 декабря и продлиться до 26 декабря. Это торжество приурочено к чуду спасения еврейского народа от духовного уничтожения.

Традиция празднования ведется от 164 года до нашей эры, когда был освобожден Иерусалимский храм от греко-сирийский воинов.

Сирийский царь Антиох Эпифан желал силой принудить иудеев отказаться от своих верований и убеждений, пресечь вековой порядок богослужения.

Под запретом была книга Тора, кто смел ее читать, был преступником. Храм разграбили. После этого иудейский народ восстал под началом семьи Маккавеев и одержал в итоге победу, но дорогой ценой.

Из Иерусалимского храма вынесли греческих идолов и очистили алтарь, который был осквернен. Снова была зажжена священная Менора и горела ровно 8 дней, именно на столько хватило масла.

За это время была приготовлена новая порция масла для поддержания света в светильнике. С тех пор эти 8 дней стали периодом радости, света и чуда, временем для прославления Всевышнего.

Хануку часто называют именно детским праздником, когда мальчишкам и девчонкам дарят "ханукальские деньги". Дети любят в эти дни вертеть специальный волчок, с надписью "чудо случилось здесь".

Женщины не должны работать, пока не погасли светильники Хануки. В эти дни среди иудеев принято сидеть у праздничных столов, говорить о чудесах, угощаться блюдами, заправленными маслом.