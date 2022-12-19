В городах Франции начались массовые беспорядки после поражения сборной на ЧМ
2022-12-19 02:38
Во французских городах начались беспорядки и столкновения с полицией после поражения команды на чемпионате мира в Катаре.
В нескольких городах Франции начались уличные беспорядки и столкновения полиции с болельщиками после поражения сборной от Аргентины на чемпионате мира в Катаре, пишут Le Figaro и Le Parisien.
По сообщениям изданий, в Париже на Елисейских полях фанаты открыли огонь по полицейским, после того, как стражи порядка попытались их задержать.
В Лионе правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Раздосадованные болельщики поджигают мусорные баки, бросают петарды и дымовые шашки.
Полиция сообщает о задержании 15 человек.
Опубликовано: Максим Алексеев