Северная Корея объявила о запуске ракеты-носителя со спутником-шпионом на борту

КНДР объявила об успешном запуске ракеты-носителя со спутником-шпионом на борту, работоспособность которого проверят в условиях космоса.

КНДР провела "важные для страны и народа испытания" в рамках программы по созданию спутников-шпионов, передает государственное агентство ЦТАК. Запуск произведен на высоту 500 км.

ЦТАК приводит слова анонимного представителя Комитета аэрокосмических технологий КНДР, по сообщению которого, задача испытаний заключается в оценке возможностей спутниковой съемки.

Северокорейские специалисты подтвердила работоспособность спутника в условиях космоса.