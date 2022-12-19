На востоке Украины объявили воздушную тревогу

В восточных регионах Украины сработали сирены об опасности воздушного нападения.

В Кировоградской, Днепропетровский, Николаевской, Винницкой областях Украины прозвучали сирены, сообщающие об опасности воздушного нападения, следует из данных "Карты воздушных тревог".

Глава Николаевской области в своем Telegram-канале подтвердил информацию об объявлении воздушкой тревоги в регионе.

Воздушная тревога в Украине объявляется регулярно с 10 октября. С этого дня российская армия начала наносить регулярные удары по украинским энергетическим объектам.