New York Post: Байден оскорбил население Ирландии во время выступления

Издание New York Post утверждает, что Джо Байден позволил себе негативный комментарий в отношении ирландцев в ходе недавней публичной речи.

Американский новостной журнал New York Post утверждает, что Джозеф Байден в ходе последнего выступления перед электоратом в штате Делавер публично заявил, что он "хоть и ирландец, но не дурак". По данным репортёров NYT, такое высказывание Байден позволил себе во время обращение к ветерану Второй мировой войны.

В New York Post отметили, что речь Джо Байдена была встречена холодным молчанием, после чего журналистка Маргарет Олохан назвала слова президента Соединённых Штатов преступлением, связанным с ражзеганием межнациональной вражды.