Маск заявил о готовности уйти с поста главы Twitter по решению пользователей
2022-12-19 03:13
Американский предприниматель Илон Маск запустил опрос, в котором поинтересовался, должен ли он покинуть компанию Twitter.
19 декабря новый генеральный директор Twitter Илон Маск запустил опрос в одноимённой социальной сети, где поинтересовался, следует ли ему покинуть данный пост. При этом Маск пообещал, что он обещает выполнить требование о своей отставке, если пользователи Twitter проголосуют за это.
Примечательно, что недавно ставший руководителем Twitter Илон Маск пообещал интегрировать криптовалюту в работу мессенджера, попутно начав публиковать секретные документы прежнего руководства компании, направленных на борьбу со свободой слова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей