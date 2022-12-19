Маск заявил о готовности уйти с поста главы Twitter по решению пользователей

Американский предприниматель Илон Маск запустил опрос, в котором поинтересовался, должен ли он покинуть компанию Twitter.

19 декабря новый генеральный директор Twitter Илон Маск запустил опрос в одноимённой социальной сети, где поинтересовался, следует ли ему покинуть данный пост. При этом Маск пообещал, что он обещает выполнить требование о своей отставке, если пользователи Twitter проголосуют за это.

Примечательно, что недавно ставший руководителем Twitter Илон Маск пообещал интегрировать криптовалюту в работу мессенджера, попутно начав публиковать секретные документы прежнего руководства компании, направленных на борьбу со свободой слова.