Российские разведчики активно применяют оптический комплекс "Ирония" на Купянском участке фронта.

Бойцы разведки Западного военного округа России дали интервью газете "РИА Новости", сообщив, что в ходе спецоперации они применяют оптический электронный комплекс "Ирония" для слежки за противником на Купянском направлении. По данным опрошенных, "Ирония" оснащена тепловизором, датчиком движения и способна рассчитывать расстояние до фиксируемой объективом цели.

Также разведывательный комплекс "Ирония" позволяет вести фото- и видеосъёмку, ввиду чего российские командиры оперативно получают детальную информацию о дислокации ВСУ от своих подчинённых.