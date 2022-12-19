NASA покакало спутниковые фото Украины без электричества после ударов РФ

Космическое агентство NASA обнародовало фотоснимки Украины из космоса в условиях отсутствия электричества в этой стране.

Утром понедельника космическое агентство Соединённых Штатов опубликовало фотоснимки Украины, сделанные спутниковыми системами в космосе 17 декабря, на которых видно, что после новых массированных ракетных ударов со стороны России украинское государство практически полностью осталось без электричества.

Характерно, что в ноябре представители NASA также публиковали фотоснимки Украины из космоса, на которых было значительно больше светящихся пятен от работы электричества на крупных объектах страны.