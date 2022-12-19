Серия громких взрывов под Киевом произошла на фоне работы систем ПВО

Утром 19 декабря в Киевской области Украины произошла серия громких взрывов, которые раздались во время воздушной тревоги в регионе.

Глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба уведомляет, что в понедельник около 4 часов утра по московскому времени под Киевом произошла серия громких взрывов. Также Кулеба утверждает, что в регионе работают украинские системы противовоздушной обороны, которые предположительно перехватывают российские дроны-камикадзе.

Характерно, что сигналы воздушной тревоги этой ночью звучали в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Системы ПВО сработали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщают местные СМИ.