Тренер сборной Франции прокомментировал победу команды Аргентины на ЧМ
2022-12-19 04:40
Дидье Дешам прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру команды Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.
"В течение первых 60 минут нашей игры не было. Но мы вернулись из ниоткуда. Есть вопросы к судейству, но мне не хочется об этом говорить. Могло быть и хуже. Поздравляю команду Аргентины. Он действовали агрессивно и хитро. Мы ждали этого, но это не умоляет их заслуг", - сказал он.
Команда Франции уступила в принципиальном матче сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.
Опубликовано: Максим Алексеев