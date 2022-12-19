Тренер сборной Франции прокомментировал победу команды Аргентины на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру команды Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"В течение первых 60 минут нашей игры не было. Но мы вернулись из ниоткуда. Есть вопросы к судейству, но мне не хочется об этом говорить. Могло быть и хуже. Поздравляю команду Аргентины. Он действовали агрессивно и хитро. Мы ждали этого, но это не умоляет их заслуг", - сказал он.