Аргентинский нападающий стал чемпионом мира и поставил точку в противостоянии со звездой сборной Португалии.

После триумфального финала и победы над сборной Франции, Лионель Месси добавил в свой актив титул чемпиона мира, звание лучшего игрока мундиаля 2022 года в Катаре и поставил точку в "вечном" противостоянии с выдающимся португальским нападающим Криштиану Роналду.

2022 год выдался не лучшим в футбольной биографии португальца. Роналду со скандалом покинул "Манчестер Юнайтед" и в сборной Португалии перестал выходить в стартовом составе.

Лионель Месси стал первым футболистом, который дважды получал "Золотой мяч". Первый раз он получил приз в 2014 году, когда аргентинская сборная уступила в финале команде Германии.

Клубная карьера Месси также развивается успешно. "Пари Сен-Жермен", в которой играет аргентинец, остается одним из главных фаворитов на завоевание кубка Лиги чемпионов.