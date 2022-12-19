Guardian: Британия планирует поставить в Украину сотни тысяч боеприпасов
2022-12-19 05:16
Британское издание сообщает о планах Лондона поставить Киеву сотни тысяч боеприпасов в 2023 году.
Министерство обороны Великобритании планирует передать Украине сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских систем различных модификаций, сообщает Guardian.
По сведениям издания, премьер-министр страны Риши Сунак в скором времени объявит о планируемых поставках боеприпасов на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов.
Guardian сообщает, что боеприпасы будут только частью помощи в рамках пакета, включающего ракетные системы и зенитные орудия.
Опубликовано: Максим Алексеев