Guardian: Британия планирует поставить в Украину сотни тысяч боеприпасов

Британское издание сообщает о планах Лондона поставить Киеву сотни тысяч боеприпасов в 2023 году.

Министерство обороны Великобритании планирует передать Украине сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских систем различных модификаций, сообщает Guardian.

По сведениям издания, премьер-министр страны Риши Сунак в скором времени объявит о планируемых поставках боеприпасов на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов.

Guardian сообщает, что боеприпасы будут только частью помощи в рамках пакета, включающего ракетные системы и зенитные орудия.