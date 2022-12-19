Евродепутат предложил строить заграждения вокруг ЕС из-за потока мигрантов

APS
2022-12-19 05:28

Председатель Европейской народной партии предложил возводить заграждения вокруг ЕС из-за потока мигрантов.

Председатель ведущей фракции Евросоюза - Европейской народной партии Манфред Вебер предложил при необходимости возводить заграждения на границах ЕС.

"Евросоюз впадет в новый миграционный кризис, если мы не будем действовать уже сейчас. Миграция - это огромный вызов к которому нужно относится всерьез. При необходимости нужно строить заграждения. Например на юго-востоке ЕС", - сказал он.

Манфред Вебер подчеркнул, что усиливать контроль нужно как на суше, так и на море.

Опубликовано: Максим Алексеев







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