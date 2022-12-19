Евродепутат предложил строить заграждения вокруг ЕС из-за потока мигрантов
2022-12-19 05:28
Председатель Европейской народной партии предложил возводить заграждения вокруг ЕС из-за потока мигрантов.
Председатель ведущей фракции Евросоюза - Европейской народной партии Манфред Вебер предложил при необходимости возводить заграждения на границах ЕС.
"Евросоюз впадет в новый миграционный кризис, если мы не будем действовать уже сейчас. Миграция - это огромный вызов к которому нужно относится всерьез. При необходимости нужно строить заграждения. Например на юго-востоке ЕС", - сказал он.
Манфред Вебер подчеркнул, что усиливать контроль нужно как на суше, так и на море.
Опубликовано: Максим Алексеев