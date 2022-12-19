Евродепутат предложил строить заграждения вокруг ЕС из-за потока мигрантов

Председатель ведущей фракции Евросоюза - Европейской народной партии Манфред Вебер предложил при необходимости возводить заграждения на границах ЕС.

"Евросоюз впадет в новый миграционный кризис, если мы не будем действовать уже сейчас. Миграция - это огромный вызов к которому нужно относится всерьез. При необходимости нужно строить заграждения. Например на юго-востоке ЕС", - сказал он.