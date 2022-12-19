Салтыкову выгнали из «Суперстар! Возвращение» после исполнения ей композиции экс-супруга
Исполнительница Ирина Салтыкова в очередном выпуске шоу "Суперстар! Возвращение" исполнила песню бывшего мужа, певца Виктора Салтыкова. Артистку выгнали за этот номер.
Ирина Салтыкова, участвуя в телевизионном конкурсе "Суперстар! Возвращение" исполнила песню своего бывшего мужа Виктора Салтыкова, что стоило ей изгнания из шоу, о чем сообщает издание "Комсомольская правда".
Исполнительница представила композицию "Белая ночь", при этом признавшись, что экс-супруг добра на это не давал.
Члены жюри номер артистки не оценили и, поставив Салтыковой 6 баллов, изгнали ту из шоу.
Певица сцену покинула не сразу, став спорить с судьями, но это ничего не дало, и Ирине указали на дверь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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