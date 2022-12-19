Навка рассказала о том, что Башаров алкоголик и справится с недугом не в состоянии
2022-12-19 08:53
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актер Марат Башаров серьезно болен. Артист страдает от алкоголизма и с напастью справится никак не может.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что актер Марат Башаров алкоголик. Откровением спортсменка поделилась в интервью Надежде Стрелец.
Скандальные поступки артиста - следствие его болезни.
Навка считает актера талантливым, развитию которого мешает пагубная зависимость, которую тот никак не может побороть.
Навка также рассказала, что когда у нее был роман с Башаровым, руку он на нее не поднимал.
Опубликовано: Наталья гончарова
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Наталья
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