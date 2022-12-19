Навка рассказала о том, что Башаров алкоголик и справится с недугом не в состоянии

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актер Марат Башаров серьезно болен. Артист страдает от алкоголизма и с напастью справится никак не может.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что актер Марат Башаров алкоголик. Откровением спортсменка поделилась в интервью Надежде Стрелец.

Скандальные поступки артиста - следствие его болезни.

Навка считает актера талантливым, развитию которого мешает пагубная зависимость, которую тот никак не может побороть.

Навка также рассказала, что когда у нее был роман с Башаровым, руку он на нее не поднимал.