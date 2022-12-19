Одинокая бразильянка оформила брак с мужчиной-куклой и родила от него ребенка

Поиски второй половинки для жительницы Бразилии, наконец, увенчались успехом. Теперь женщина замужем за очень "удобным" мужем, который немного ленив, зато любит ее такой, какая она есть.

37-летня Майривоне Роша, живущая в Бразилии, долгое время была одинока. Найти супруга никак не получалось.

Ситуацию разрешила ее мать, которая подарила дочери куклу размером в человеческий рост. Тряпичного мужа мать Майривоне сшила своими руками.

Получился вполне симпатичный голубоглазый усатый мужчина с каштановыми волосами. Так называемые "жених" был наречен Марсело.

Одинокая женщина полюбила удобного мужчину: мягкий и нежный, не болтает лишнего, не грубит, не оскорбляет, не обижает, не ссорится, всегда выслушает внимательно, составит компанию и за завтраком, и у телевизора, и даже в душе.

Его можно обнимать, на его широкой груди можно спрятаться от проблем и, свернувшись калачиком, мирно уснуть.

Ему можно поплакаться в плечо - поддержит и пожалеет своими большими руками. В общем - плюсов много!

У необычной пары возникли "отношения", и вскоре женщина узнала, что "ждет ребенка". Малыш должен был появиться на свет в официальном браке, поэтому молодожены сыграли настоящую свадьбу, на которую пригласили 250 человек.

Потом, как полагается, было и свадебное путешествие в Рио-де-Жанейро. Вернувшись домой, женщина почувствовала себя плохо - у нее начались "схватки".

Роды прошли успешно и завершились за 35 минут. Принимали новорожденного два врача. Процесс рождения ребеночка женщина транслировала в соцсетях. "Малыша" решено было назвать Марселиньо.

Майривоне счастлива со своим мужем, хотя и говорит, что Марсело ленив и не желает устраиваться на работу. Но при этом он принимает и любит свою жену такой, какая она есть, со всеми возможными недостатками внешности и характера.