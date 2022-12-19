Путин и Лукашенко будут обсуждать стоимость газа для Беларуси в 2023 году

Эту информацию сообщил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, она была распространена в официальном телеграм-канале ведомства.

Как заявил чиновник, Беларусь своевременно отправила представителям российской стороны предложения относительно стоимости российского газа для Беларуси в 2023 году. Также были высказаны конкретные идеи по принципам формирования объединенного рынка газа. Данные подходы неоднократно обсуждались между Беларусью и Россией, однако переговоры продолжаются, отметил Каранкевич.

По словам министра энергетики, эти вопросы являются чувствительными, они затрагивают многие аспекты, во внимание принимаются также внешние факторы. Каранкевич сообщил, что переговоры продолжаются, и данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне. Вероятно, речь идет о том, что цена российского газа для Беларуси в 2023 году будет обсуждаться на встрече между президентами Путиным и Лукашенко на встрече в Минске 19 декабря. Однако официального подтверждения данной информации от пресс-служб лидеров государств не поступало.