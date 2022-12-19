Зюганов заявил, что интеграция новых регионов в состав РФ должна завершиться за пару лет

Такое мнение лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал в своем интервью государственному российскому телеканалу «Россия 24».

По словам руководителя российских коммунистов, надо не затягивать с решением данного вопроса, а как можно быстрее принимать меры для прекращения обстрелов. Зюганов полагает, что проблема интеграции новых регионов в течение ближайших пары лет будет успешно решена. Для этого, по словам Зюганова, требуется соблюсти важное условие: необходимо все сделать для того, чтобы нацистско-бандеровский режим, захвативший власть на Украине, перестал существовать. После этого, как заявил Зюганов журналистам, восстановление пойдет во всех регионах Украины семимильными шагами.

Также лидер КПРФ отметил, что его партия отправляет 104-й гуманитарный конвой для помощи населению, проживающему на новых территориях.