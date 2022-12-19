Рыжков: СССР можно возродить по принципу Европейского Союза

Бывший премьер-министр СССР, а ныне член Совета Федерации России Николай Рыжков заявил, что Советский Союз можно было бы реанимировать, взяв за основу принцип формирования Европейского Союза.

По словам Рыжкова, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. Как полагает бывший глава Совета Министров СССР, это позволило бы создать объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях.

Что касается развала Советского Союза, то Рыжков убежден, что не американцы развалили страну, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. При этом Рыжков не считает, что Советский Союз распался только из-за внешних факторов.

Николай Рыжков возглавлял правительство СССР с 1985 года по 14 января 1991 года, покинув свой пост примерно за 11 месяцев до распада Советского Союза.