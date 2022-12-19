Криштиану Роналду никак не прокомментировал победу Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу

В извечном споре насчет того, кто круче — Месси или Роналду, поставлена жирная точка: Лионель Месси стал чемпионом мира, в то время как Роналду такого титула не имеет и уже вряд ли будет иметь ввиду солидного по футбольным меркам возраста.

Неудивительно, что после победы сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси на чемпионате мира в Катаре знаменитый португалец предпочитает хранить молчание. В то время как представители футбольного мира активно обсуждают недавний финал мундиаля и восхищаются игрой Месси, который забил на турнире семь голов и отдал три голевые передачи, Роналду предпочитает не делать каких-либо высказываний.

Очевидно, что португальцу неприятно проигрывать своему главному конкуренту, причем проигрывать настолько явно и без вариантов. В то время как Роналду выяснял отношения с «Манчестер Юнайтед» и руководством сборной по причине непопадания в основной состав (кстати, это было вполне справедливо, поскольку Криштиану сегодня далек от своей оптимальной формы), Месси просто делал свою работу, и делал ее красиво, качественно, на звездном уровне. И победа на чемпионате мира для 35-летнего аргентинца является справедливым вознаграждением, как бы это не было неприятно осознавать его главному конкуренту — Криштиану Роналду.