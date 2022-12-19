Навка сообщила, как общается со своими украинскими родственниками после запуска СВО

Фигуристка Татьяна Навка родом из Днепропетровска. Даже после начала спецоперации РФ в Украине знаменитость не перестала общаться со своими родными и очень переживает о них.

Татьяна Навка появилась на свет в Днепропетровске, где жила на протяжении 13 лет, после этого ее семья переехала в столицу РФ.

Фигуристка продолжает общаться с родственниками из Украины, хотя со многими друзьями у знаменитости отношения испортились, о чем она сообщила изданию "СтарХит".

Татьяна рассказала, что одна ее очень близкая подруга отвернулась от нее. Спортсменка не винит приятельницу, так как понимает, что той очень страшно.