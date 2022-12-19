Соседов потребовал уволить всех работников проекта «Суперстар! Возвращение» с канала НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов, будучи членом жюри шоу "Суперстар! Возвращение", устроил грандиозный скандал с требованием выгнать всех сотрудников проекта с канала НТВ, где и выходит в эфир программа.

Сергей Соседов устроил скандал в эфире проекта "Суперстар! Возвращение" после номера певца Жана Милимерова, потребовав уволить работников НТВ.

Причиной эмоций Соседова стало исполнение Милимеровым композиции Владимира Преснякова и Александра Иванова "Я буду помнить". Музыкант не смог достойно представить песню.

Критик вышел из себя, поинтересовавшись тем, кто работал над номером вокалиста. Соседова не устроила ни манера исполнения, ни драйв Милимерова.

Соседов призвал уволить всех, кто работал над интерпретацией песни с НТВ.