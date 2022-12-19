Кудрявцева накинулась на Бабаян в эфире проекта «Суперстар! Возвращение» из-за неудачного номера артистки

Ведущая Лера Кудрявцева - один из членов жюри шоу "Суперстар! Возвращение". Знаменитость выразила свое негодование номером Роксаны Бабаян, которая не смогла достойно представить композицию Шуры "Отшумели летние дожди".

Ведущая телевидения Лера Кудрявцева раскритиковала выступление исполнительницы Роксаны Бабаян на "Суперстар! Возвращение" в эфире канала НТВ.

Артистка представила песню из репертуара Шуры под названием "Отшумели летние дожди".

Кудрявцева осталась в шоке от выступления Бабаян и набросилась на артистку.

Ведущая назвала номер Бабаян худшим за всю историю существования "Суперстар! Возвращение".

Звезда эфира отметила, что отличная исполнительница "не состыковалась с образом на сцене".