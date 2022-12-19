Агутин подтвердил информацию о расставании с Варум
2022-12-19 15:05
Исполнитель Леонид Агутин более 20 лет женат на своей коллеге по сцене Анжелике Варум. Неужели звездная пара рассталась?
Леонид Агутин и Анжелика Варум более 20 лет вместе.
В настоящее время певица большую часть времени проводит в США с дочерью. Агутин продолжает работать в России.
Отношения на расстоянии ни к чему хорошему не привели, как считают поклонники артистов. Певец выпустил композицию "Последний трек", тем самым косвенно дав понять, что расстался с супругой.
Опубликовано: Наталья Гончарова