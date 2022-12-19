Агутин подтвердил информацию о расставании с Варум

Исполнитель Леонид Агутин более 20 лет женат на своей коллеге по сцене Анжелике Варум. Неужели звездная пара рассталась?

Леонид Агутин и Анжелика Варум более 20 лет вместе.

В настоящее время певица большую часть времени проводит в США с дочерью. Агутин продолжает работать в России.

Отношения на расстоянии ни к чему хорошему не привели, как считают поклонники артистов. Певец выпустил композицию "Последний трек", тем самым косвенно дав понять, что расстался с супругой.